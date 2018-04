Men denne overskrift vil jeg gerne som formand for Borgerforeningen komme med en præcisering af en artikel i fyens.dk om, at ingen vil bygge og bo i Verninge, hvor jeg mener at være fejlciteret.

Jeg er citeret for at sige, at der ikke er gjort noget siden byggegrundene blev sat til salg, andet det vi selv har gjort. Dette er ikke korrekt. Assens Kommune har lavet flere tiltag, men vi har ikke set den store reklame for Ellekærshaven, siden vi havde Verninge Open. Jeg efterlyste mere reklame for området fra Assens Kommune side, og at det ikke var borgerforeningens opgave at stå for det primære med at reklamere for Ellekærshaven. Jeg henviste til, at avisen skulle kontakte Assens Kommune for at høre, hvilken planer de har for annoncering og i forhold til spørgsmålet om, hvor mange der har vist interesse for byggegrunde i Verninge.

Når det er sagt, vil jeg gerne nævne, at det har været et stort ønske fra borgerforeningen, at der tages hul på salget af byggegrundene, og de første bliver solgt. For at dette skal ske, skal der sættes mere ind på at lave en annoncering målrettet eksempelvis børnefamilier i Odense-området.

Borgerforeningen har været med til at presse på, at denne udstykning blev en realitet. Vi har lavet flere opslag på Facebook om Verninge og her også Ellekærshaven. Senest er denne film med 8.500 visninger på vores facebookside. (forkortet af red.)