Bryder der en storkonflikt ud i den kommende uge?

Det er fortsat uvist i skrivende stund, som man siger.

Nu skal det lige siges, at denne klumme skrives allerede tirsdag før påske, for netop på grund af påsken skal ugeavisen trykkes lige om lidt. Så der kan jo ske det, at det hele folængst er afblæst, når I får denne ugeavis i jeres postkasser tirsdag-onsdag 3.-4. april.

Det kan jo tænkes, at de her i påsken når frem til et forlig, som så vil blive husket som det store påskeforlig 2018.

Er det så godt eller skidt, hvis der ikke kommer en konflikt?

Tjah, det kommer jo nok an på, hvem man spørger. Hvis lærere og sygeplejersker og alle mulige andre offentligt ansatte føler sig snydt og forbigået i et forlig, kan det jo godt være, de havde foretrukket konflikten i håb om et bedre udfald. Tænk hvis lærerne bliver tromlet ned én gang til ligesom ved den langvarige lockout i 2013.

Men rent faktisk tror jeg, der er mega mange, der inderst inde håber, at der kommer en storkonflikt.

Jeg kender i hvert fald nogle, der gør: Skolebørnene!

De vil elske at få fri fra skole en uge eller to, eller hvor længe konflikten nu varer.

Der skal nok være en masse skoleledere og lærere og forældre, der påstår det modsatte. At børnene vil være ulykkelige over at gå glip af skoledage. At de meget hellere vil passe deres skolegang, så de kan blive kloge og få en uddannelse og gøre karriere.

Hallo! Selvfølgelig vil børnene elske at få fri. Det gjorde de også i 2013, hvor de pludselig havde fri i næsten fire uger.

Børn elsker, når der sker noget uventet, som gør, at de ikke kan komme i skole. Mine børn spørger flere gange hver vinter:

Far, kan der ikke snart komme så meget sne, at vi ikke kan komme i skole?

Børn elsker at sne inde. Børn elsker, når skolen er lukket. Sådan er det bare.

Dybest set tror jeg også, der er en masse voksne, der inderst inde håber, der kommer en storkonflikt. Det kan godt være, de ikke åbenlyst tør skilte med det, for det er jo hverken fagligt eller politisk korrekt. Den officielle holdning i samfundet er jo, at en storkonflikt er noget værre noget. En ulykke. En katastrofe.

Er den nu også det? Har vi ikke et eller andet sted godt af en lille smule undtagelsestilstand engang imellem? Er det ikke meget sundt, at vi bare engang imellem skal ud og hamstre gær og kaffe og andre fornødenheder - som om vi blev ramt af en slem naturkatastrofe eller en langvarig krig?

Helt ærligt: Hvis jeg var offentligt ansat, ville jeg da synes, det var fedt at få et par ekstra uger fri, så jeg kunne komme i haven eller få lavet noget andet praktisk eller cykle en tur.

Storkonflikter falder altid om foråret, så det har de da tænkt meget godt. God timing.

Jeg havde stor fornøjelse af storkonflikten i marts 1985. Jeg arbejdede på et savværk i mit sabbatår efter gymnasiet, så jeg kunne tjene penge og komme ud og rejse. Men jeg fik aldrig den sidste uge på savværkret, for pludselig brød en storkonflikt ud.

Den første hverdag under konflikten skulle jeg af en eller anden grund stille på min fagforeninges kontor. Det viste sig at være Træindustriarbejderforbundets afdeling i Kværndrup.

Det blev en fantastisk dag. Jeg bestemte, at jeg ville lave en udflugt ud af det, så jeg cyklede hele vejen fra Odense til Kværndup. Havde madpakke og termokande med. Cyklede rundt på hyggelige småveje omkring Egeskov og Rudme i det dejlige forårsvejr og var på café i Ringe og så videre. Den oplevelse havde jeg ikke fået uden en storkonflikt - så tak for det.

Jeg ved godt, at der også her i Faaborg er en masse forældre, der får en masse bøvl med at finde ud af, hvad de så skal gøre af deres børn. Respekt for det. Det har jeg fuld forståelse for. Men mon ikke det løser sig i sidste ende? Og hvorfor ikke vende det om og se, om der måske kommer noget godt ud af det. Måske får børnene noget tid sammen med bedsteforældre eller venner eller kammerater fra familier i samme situation. Oplevelser, som de ellers ikke havde fået.

Der er masser af muligheder for at bruge tiden på noget fedt og hyggeligt, hvis storkonflikten kommer. Både for børn og konfliktramte offentligt ansatte.

Så husk nu at nyde storkonflikten - hvis den kommer.

"Always look on the bright side of life."