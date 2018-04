Tommerup St.: Senior design ingeniør Sonny Dam har fået arbejdsstation i Tommerup Erhvervspark. Han er ansat hos ingeniørhuset Frecon, som netop har åbnet en fynsk filial.

Sonny Dam har mere end 25 års erfaring med design og konstruktion og har i de seneste år beskæftiget sig med fødevareproducerende udstyr.

"Vi har et rigtig godt samarbejde med flere kunder i det fynske og heriblandt Cabinplant. Vi ved af erfaring, at den lokale forankring har stor værdi for samarbejdet. Sonny har arbejdet tæt sammen med Cabinplant gennem de sidste par år, og det gør samarbejdet mere fleksibelt, at han nu kommer tættere på i dagligdagen", fortæller salgsdirektør Claus Mølgaard Jensen fra Frecon i en presseskrivelse.