Det britiske jazzband, Baby Jools & The Jazzaholic, sørger for jazz til frokosten på Tøjhuset. Det sker lørdag 7. april.

Fredericia: Bandet Baby Jools & The Jazzaholic rykker ind til en omgang frokostjazz på Tøjhuset, lørdag 7. april klokken 12.

Baby Jools har været leder af bandet i en håndfuld år. Bandet, der har otte år på bagen, er ifølge en pressemeddelelse fra Tøjhuset hurtigt blevet et af Storbritanniens mest dynamiske og eftertragtede jazzbands. Det har spillet over hele Europa i jazzklubber, til festivaler og private arrangementer og spænder over musikere i alderen fra 28 til 73 år.

Bandet kan få publikum til at lytte og danse med et repertoire med musik af King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Kid Ory og George Lewis. Uanset hvor Baby Jools & The Jazzaholics har spillet, er de blevet rost for deres vitalitet og musikalske kvaliteter.

Besætningen består af Denny Illet på trompet og sang, Mike Owen på trækbasun og sang, Karl Hird på klarinet og sax, Brian Mellor på banjo og sang, Jim Swinnerton på bas samt Baby Jools på trommer.

Som altid er der velsmurte håndmadder og velskænket fadøl. Prisen er 50 kroner for medlemmer af Fredericia Jazzklub og 75 kroner for andre. /EXP