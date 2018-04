Fredericia: Bier spiller en afgørende rolle for bestøvning i naturen og er uundværlige for produktion en lang række af vores afgrøder.

Folk kan høre hele historien om landets vilde bier under et foredrag torsdag 5. april klokken 19 på Fredericia Bibliotek. Her vil formanden for "Vilde Bier i Danmark", Jørgen Pedersen, fortælle om de mange forskellige bier, som findes i Danmark og om deres specielle levevis og levesteder.

Ifølge Jørgen Pedersen er mange arter gået kraftigt tilbage de seneste år, og der tales nu mere og mere om en regulær bestøvningskrise med følger for fødevareproduktionen.

Billetter til foredraget koster 80 kroner og arrangeres i samarbejde med Grønt Sekretariat i Fredericia. /EXP