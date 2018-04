Tøjbutikken No Name i centrum af Ringe lukker med udgangen af april. Den har været sat til salg, men ingen købere har budt på.

Ringe: Tøjbutikken No Name i Algade i Ringe lukker. Det sker med udgangen af april, oplyser Morten Hansen, der sammen med Thomas Larsen står bag forretningen.

Her er der solgt børne- og dametøj i otte år, men i de seneste måneder har butikken været sat salg. Det har dog været meget småt med henvendelser fra eventuelle købere.

- Nej, der har ikke rigtig været noget seriøst, og vi kører ikke videre med butikken til der kommer en, siger Morten Hansen.

Sammen med Thomas Larsen driver han virksomheden T.M Byggeentreprise ApS med tilholdssted i Espe, og de har derfor haft ansatte til at passe forretningen i centrum af Ringe.

De fire medarbejdere har nu sat ophørsudsalgsskilte i vinduerne og bekendtgjort lukningen på Facebook, og her bliver nyheden modtaget med ærgrelse.

Hvad der skal med lokalerne, det er endnu uvist.

- Det er mine forældre, der ejer bygningen, men det hele er så nyt, for det er først lige nu, at det er offentliggjort, at den er til leje, forklarer Morten Hansen.

Trods lukningsplanen er det stadig muligt at overtage forretningen, hvis en køber kommer på banen i sidste øjeblik.

- Hvis der er nogle interesserede, må de meget gerne henvende sig. Det er klart, lyder det fra Morten Hansen.

Ophørsudsalget er startet, og frem mod lukningen bliver der uge for uge større besparelser at hente ved at handle i butikken.