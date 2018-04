Landsindsamling

Der sker store fremskridt inden for kræftbehandling, men der er stadig brug for støtte, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse før landindsamling 8. april.

Fredericia: Den danske kræftoverlevelse ligger nu i top i verden. Der er sket markante fremskridt gennem de seneste 15 år. Det er godt, for stadig flere danskere rammes af sygdommen. I Fredericia kommune vil omkring 350 mennesker desværre få stillet diagnosen det næste år og 38.000 på landsplan. Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse til at bakke op om landsindsamlingen søndag 8. april.

Fire kræftplaner, indførelsen af kræftpakker og tæt opfølgning på, om patienter over hele landet kommer i behandling til tiden samt nye og bedre behandlinger, er nogle af forklaringerne på, at den danske kræftoverlevelse er steget markant. En international undersøgelse har netop vist, at den danske kræftoverlevelse nu ligger i top i verden.

Og det glæder Annemarie Mogensen, formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Fredericia kommune.

- Det er fantastisk læsning. Det viser tydeligt, at det arbejde, Kræftens Bekæmpelse gør for at sætte fokus på kræftpatienternes sag, virkelig nytter, siger Annemarie Mogensen i pressemeddelelsen.

Men selvom flere overlever deres kræftsygdom, så kan mange kræftpatienter ikke lægge sygdommen helt bag sig, når behandlingen er afsluttet. Mange oplever senere problemer som eksempelvis smerter, træthed eller depression, og der er derfor stadig brug for mere forskning i, hvordan man kan mindske og afhjælpe patienternes senfølger.

- Vi skal intensivere forskningen og udviklingen for at fastholde den positive udvikling, fastslår lokalformanden. /EXP