Nyborg: - Vi sidder bare og venter på, at vores huse bliver tømt.

Sådan sagde Gitte Berg Tidemann Berg, en af initiativtagerne bag Facebook-gruppen "Nej tak til lukning af lokalpolitiet i Nyborg, som i efteråret 2017 kæmpede for at få lokalpolitiet tilbage.

Gruppen fik på kort tid 1240 medlemmer, og et borgermøde blev arrangeret i huj og hast i begyndelsen af december på Bastionen. Men efter at have været til møde med først politidirektøren og siden borgmester Kenneth Muhs valgte arrangørerne at aflyse.

Det skete med løftet om, at kommunen og politiet ville indkalde til et dialogmøde om netop indbrud i hjemmet, og nu er der så fastsat en dato for mødet, nemlig onsdag den 11. april klokken 19 på Bastionen.

Umiddelbart er der ikke lagt op til en diskussion for eller imod en lokalstation, fortæller borgmesteren.

- Men hvis der er folk, der har spørgsmål i den retning, er jeg sikker på, at politiet vil besvare dem, tilføjer han.

På mødet vil man kunne få de senest opdaterede tal for indbrud begået i Nyborg Kommune samt tips til, hvordan man undgår uønskede gæster i hjemmet.