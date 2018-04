Uddannelse

Vi ønsker at udvikle det tværgående uddannelsesmiljø i kommunen, lyder det fra formand for Uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen (V), efter undersøgelse af uddannelsesmiljøet.

Fredericia: Sidste år fik uddannelsesudvalget foretaget en undersøgelse af uddannelsesmiljøet blandt unge og studerende i Fredericia Kommune. Som opfølgning på denne undersøgelse igangsætter udvalget nu en række tiltag, der skal være med til at gøre det mere attraktivt at være studerende i Fredericia.

Et af de nye tiltag er etableringen af et forum, hvor politikerne i udvalget kan komme i tættere dialog med 10. klasseselever og studerende fra ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Her vil man blandt andet kunne drøfte ønsker og muligheder med hensyn til uddannelser, offentlig transport, boliger og sociale arrangementer på tværs af de forskellige uddannelser.

- Vi ser frem til at få en tættere dialog og kontakt med eleverne og de studerende og derigennem få en god føling med deres drømme, ønsker og behov. Ved at sætte unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner sammen ønsker vi at udvikle det tværgående uddannelsesmiljø i kommunen, lyder det fra formand for uddannelsesudvalget, Pernelle Jensen (V).