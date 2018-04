Ringe: En yderst farlig seance udspillede sig ved jernbaneoverskæringen på Ørbækvej i Ringe søndag morgen klokken 5.30.

- Et ukendt køretøj, formentlig en mørk varebil, kørte med stor hastighed gennem jernbanebommene, så de alle fire knækkede i spidsen. Bilisten fortsætter derefter uden at give sig til kende, oplyser Jens Friis, Fyns Politi.

Et vidne, der gik i nærheden og arbejdede, har bidraget med informationen om, at der formentlig er tale om en mørk varebil.

- Det er jo det rene vanvid, at man ikke respekterer den slags. Når bommene er nede, så er det fordi, der kommer et tog. Det kunne have fuldstændig uoverskuelige konsekvenser for togfører, passagerer og for den, der sidder i bilen, hvis der var sket en ulykke, siger han.

Politiet hører meget gerne fra folk, der kan bidrage med oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.