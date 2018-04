Kollektiv trafik

Lokaldebat: Når jeg skal køre fra Nørre Aaby til Middelfart med toget koster det 16 kroner. Jeg er 15 år gammel, og inden længe fylder jeg 16, hvilket betyder, at det kommer til at koste mig dobbelt så meget at komme til Middelfart med offentlig transport. Turen er på lige knap 10 kilometer, og pludselig har man brugt en formue på en togstrækning på så kort en distance. Det vil i hvert fald få mig til at spørge mor og far lidt oftere om de kan køre mig. Og kan man bebrejde mig?Det er sådan nogle priser, der gør det aktuelt at køre i bil, hvor end du skal hen. Det udgør en standardudgift på tre kroner pr. kilometer. Det samme som i en Peugoet 307.Så kan man jo godt forstå, der er så mange biler på vejene. Men hvad nu hvis man sænkede priserne på tog og bus, så det gav mening at bruge offentlig transport på trods af, at du ejer en bil? En bybus med kapacitet til 40 mennesker forurener megetmindre end 40 biler med ét enkelt menneske i hver.

Lad os forpligte hinanden på at gøre det billigt at køre i tog og bus, så man kan spare penge samtidigt med, at manskåner miljøet.