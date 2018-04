Nordskov: Det så dramatisk ud, da der pludselig midt i påskens fred og idyl holdt en politibil med blinkende blå lamper på gaden i Nordskov.

Anledningen var en anmeldelse om, at noget, der lignede en dynamitstang med lunte, lå og flød ved vejen. Den slags tager man temmelig alvorligt, så området blev straks spærret af, medens det blev undersøgt, om det virkelig var noget farligt, der var fundet.

Det viste sig heldigvis, at der ikke var noget at være bange for: Det, der lignede dynamit, var i virkeligheden et vådt kanonslag. (ström)