- Der var ikke slået hul, så vi fik lov af Søfartsstyrelsen til at sejle videre, men ikke helt til næste dokning, så vi skulle have det lavet i dag (tirsdag, red.), siger han og fortæller, at opgaven efter et udbud i weekenden gik til Søby Værft, hvor færgen derfor ligger i dok nu.

Keld Møller forklarer, at skipperen blev overrasket over nogle hårde vindstød, da han skulle ind i havnen.

- Det blæste hårdere i stødene på vej ind i havnen, end det gjorde, da han forlod den. Det er, hvad der kan ske, siger han.

Keld Møller fortæller, at rederiet har fået at vide, hvad der skal skiftes, og det tager til og med fredag at få gjort. Men når der bliver åbnet op, kan der vise sig at vente flere opgaver, og han kan derfor ikke love, at Skjoldnæs er tilbage allerede lørdag. (ANDO)