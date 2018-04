Gestelev: - Det er skræmmende, at nogen har været så tæt på os, mens vi sov. Vi ligger og sover i huset 3-4 meter fra bilerne, som står i vores lukkede gårdsplads, fortæller Christina Bjørnø, Nordskovvej i Gestelev.

Hun og hendes mand er nogle af dem, der på Facebook-siden "Gestelev" fortæller, at de natten til lørdag havde indbrud i deres bil.

Familien havde været lidt småsløje om dagen og var derfor gået tidligt i seng.

- Da vi næste dag kommer ud, kan vi se, at der er blevet rodet rundt i handskerummet. Umiddelbart mente vi dog ikke, at der var stjålet noget, fortæller Christina Bjørnø.

Overraskelsen var derfor noget stor, da familien mandag blev ringet op af en mand fra Slagelse, som havde fundet tre pas smidt ved en lokal idrætshal, som tilhører den midtfynske familie.

- Vi havde i første omgang ikke tænkt over, at passene lå i bilen. Vi mangler stadig et, nu hvor de tre er fundet. Min mand er kørt over for at hente dem i dag (tirsdag, red.), siger Christina Bjørnø.