Otterup: Lidt sne og dramatiske vejrudsigter fraholdt ikke gæsterne fra at besøgte Otterup Håndboldklubs Venner store påskemarked skærtorsdag. I alt gik 1152 mennesker gennem døren og betalte 20 kroner i entre. Det betyder, at OHK kan lægge 23.000 kroner i kassen, hvilket er godt ifølge formand Danni Kastberg.

- Det er meget tilfredsstillende, når man ser på vejret. De senere år har vi i gennemsnit haft 1200 gæster, men det sneede fra morgen til aften, og så kom der alle de her nationale skrækeksempler, hvor DMI og TV2 frarådede at køre ud, siger han.

I det hele taget er Danni Kastberg ret træt af den slags vejrudsigter.

- Det er træls, når man holder arrangementer, fordi man overdramatiserer vejret. De advarsler må jo komme fra en medarbejder i et hus uden vinduer, siger han.

At markedet alligevel kunne trække så mange mennesker, tager formanden som et godt tegn.

- Da vi stod der om morgenen, tænkte jeg, at det ville blive svært, og det gjorde mange af de professionelle kræmmere også, men det bekræfter bare markedets værdi. Jeg vil skyde på, at markedet er over 20 år gammelt og nok et af de ældste på Fyn, så vi er attraktive, og folk kører gerne for at være med, siger han.