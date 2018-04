Stenstrup: Ikke bare en, men to lejligheder i en ejendom på Hostrupvej i Stenstrup har haft besøg af en eller flere tyve.

Ifølge politikommissær Jens Friis Christensen fra Fyns Politi er begge indbrud begået lørdag aften, og mens beboeren i den ene lejlighed trods alt kan glæde sig over, at intet er forsvundet, så er der stjålet en lille computer - en såkaldt tablet - af mærket Samsung samt en pengekasse indeholdende 200 kroner i kontanter fra den anden. I begge tilfælde er tyven eller tyvene kommet ind ved at brække et vindue op, oplyser politikommissæren. (finn)