Foredrag

Fredericia: Pelle Hvenegaard kommer 10. april til Messe C i Fredericia med et foredrag om de seks svære års kamp , der lå forud for det lykkelige øjeblik, da han i 2016 endelig blev far til adoptivdatteren Zoe Ukhona.

Han er dog ikke alene om at synes, den lille pige fra Afrika er en skøn diamant. Hun tiltrækker stor opmærksomhed på sociale medier.

Pelle Hvenegaards foredrag bliver en højaktuel optakt til lanceringen af bogen "Kære Zoe Ukhona", der udkommer blot to dage senere.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen, hvor TV-vært og journalist Pelle Hvenegaard åbent og ærligt fortæller om, han og hustruen Carolines kamp for at adoptere.

Det hele starter en varm sommeraften, hvor Pelle Hvenegaard på en date møder sin kommende hustru Caroline. Daten var tæt på at blive udskudt, men udvikler sig i stedet til en voldsom forelskelse, og parret beslutter sig hurtigt for, at de gerne vil stifte familie, men det bliver ikke let.

Bag foredraget står de to søstre Laura og Klara Søndergaard fra Snoghøj. /EXP