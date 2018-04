Jazz

Fredericia: Lørdag 7. april inviterer Fredericia Jazzklub til frokostjazz fra kl. 12 i Tøjhuset med Baby Jools & The Jazzaholics.

Baby Jools har været leder af dette band siden 2012. Bandet, der samlet har otte år på bagen, er hurtigt blevet et af Storbritanniens mest dynamiske og eftertragtede jazzbands og har spillet over hele Europa i jazzklubber, til festivaler og private arrangementer. Den store efterspørgsel og popularitet skyldes ikke mindst, at bandets medlemmer er hentet blandt de bedste, traditionelle jazzmusikere i England - og i en alderssammensætning fra 28 til 73 år, skriver Tøjhuset i en pressemeddelelse.

Bandet kan få publikum til at lytte og danse med et repertoire med musik af King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Kid Ory og George Lewis. Uanset hvor Baby Jools & The Jazzaholics har spillet, er bandet blevet rost for dets vitalitet og musikalske kvaliteter, tilføjes det.

Bandets trækbasunspiller Mike Owen har flere gange før gæstet jazzklubben. /EXP