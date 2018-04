Strib: Projektgruppen Strib i bevægelse, der arbejder for at forvandle udearealerne omkring Strib Skole til gavn for hele lokalområdet, er endnu en gang klar til indvie nye legefaciliteter. Således står en ny parkour- og fitnessbane klar til at blive taget i brug, og det markeres med aktivitet og taler fredag klokken 13.15, hvor alle er velkommen til at deltage.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) har lovet at lægge vejen forbi for at klippe snoren, og så vil børn stå for den reelle indvielse af den nye bane ved at lave en lille opvisning, oplyses det.