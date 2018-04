Løws læresætninger

AARHUS: Foredragsholder, iværksætter og idémand til projekt Viljestyrken, Jonathan Løw (Listen Louder), kommer her med sit bud på, hvad du som læser kan lære af Jesper Langes erfaringer:

o For virksomheden er det især interessant at lære af, hvad der sker hos os mennesker, når vi bliver bevidste omkring både styrker, svagheder, strategier etc. I eksemplet Jesper Lange har han en naturlig flair for at skabe relationer, men det er først efter, at han er blevet bevidst omkring dette, at han for alvor har kunnet skabe resultater og fremdrift ud fra det. Jeg plejer at træne virksomheder i forskellen på bevidst og ubevidst nysgerrighed. Som børn er vi helt naturligt nysgerrige. Vi stiller masser af spørgsmål og undrer os over verden. Denne nysgerrighed tager helt automatisk af med årene, og hvis vi stadigvæk vil have glæde af den kæmpe værdi, der ligger i at være nysgerrig i forhold til både ledelse og innovation, så er vi nødt til at (gen)optræne nysgerrighed. Det er meget lig Jespers skade og genoptræning. Som voksne er vi ikke naturligt nysgerrige, så vi må blive bevidst nysgerrige. Det er noget, vi skal træne, men det er også noget, der skal bygges op ligesom muskelmasse etc.

o For lederen handler det om at vise medarbejderne, hvorledes det at træne deres nysgerrighed kan føre til nye innovationer og muligheder - både for virksomheden og den enkelte. Det handler om at stille nogle værktøjer og træningsmetoder til rådighed for de enkelte teams, så de kan begynde at udfordre den måde, de gør tingene på i deres hverdag. Og så handler det om at vedligeholde træningen, også når det bliver svært eller hårdt. Fremtiden tilhører de nysgerrige, så der er ingen vej udenom, og i Danmark findes et kæmpe uudnyttet potentiale i præcis denne bevidste, voksen-nysgerrighed.

o For den enkelte medarbejder handler det om at øve sig i at se verden med nye øjne - igen. I Japan kalder man dette for "Kaizen". Det er netop den bevidste nysgerrighed i forhold til alt i livet. Lige fra sanseindtryk på stranden til forretningsmodeller på kontoret. Vi kan ikke udfordre status quo med de samme tanker, som skabte det nuværende status quo. Derfor kræver det bevidst træning af vores nysgerrighed og evne til at stille spørgsmål og ikke kun søge svar.