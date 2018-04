Klar-parat-elitesport

Jesper Lange har siddet uden for fodboldbanen i de seneste otte måneder med et overrevet korsbånd. Den 32-årige angriber med en fortid i Odense, Esbjerg og Aarhus bruger genoptræningen til også at fokusere om tiden efter karrieren, og hvad han kan bruge sine kompetencer og erfaringer fra sportens verden til i fremtiden.

Det giver ingen ETCS-point i at have dyrket sport på eliteniveau. Tværtimod spænder satsningen på at nå helt i mål med sin idræt for nogle ben på uddannelsesvejen. Men en ungdom i et præstationsmiljø og med vinderkultur tæt på hverdag kan alligevel vise sig som stærke kompetencer senere i livet, når lyset bliver slukket i hallen eller på stadion, og det er tid til at kigge på nye karriereveje.I serien Klar-parat-startup møder vi en række eliteidrætsudøvere, som er på vej eller er kommet helt ud på den anden side af sporten. Hvad tager de med af værdifulde erfaringer, når (stjerne)støvet lægger sig, og hvad laver de i dag? Denne gang møder vi 32-årige Jesper Lange, professionel fodboldspiller i klubberne OB, Esbjerg fB, AGF og svenske Helsingborg, hvor han stadig er aktiv.For der er tilsyneladende flere fællestræk, som iværksætteren og andre i gang med en erhvervskarriere deler med elitesporten. I netværket Viljestyrken har iværksætteren Jonathan Løw samlet 100 tidligere og nuværende eliteidrætsudøvere for at finde snitflader og inspirere til at lykkes med nye drømme i livet.Viljestyrken er samtidig et video- og podcastprojekt, hvor du blandt andet kan se og høre Jesper Lange fortælle mere om at sætte sig mål og at tackle modgang

Derfor har Jesper Lange valgt at tage orlov fra sit studie - igen. Et kapitel, han ikke er særlig stolt af, for som målrettet eliteidrætsudøver har han det bedst med at fuldføre, hvad han kaster sig ud i.

Ikke sådan at forstå, at det er nye tanker for Jesper Lange. Faktisk har han været i gang med læreruddannelsen to gange, men en skolereform er kommet i vejen undervejs, og praktikken lader sig ikke dele op på enkeltdage - men kun i sammenhængende uger - og det ville lægge beslag på samtlige familiens ferieuger i flere år.

Jesper Lange Født: 11. januar 1986 i Odense Professionel fodboldspiller siden 2004 (angriber) Har spillet 10 U21-landskampe for Danmark og scoret 1 mål. Klubber: Tarup-Paarup IF (ungdom), B1913 (ungdom), OB (ungdom og senior 2004-2006, 3 kampe), Esbjerg fB (2006-2013, 184 kampe - 42 mål), AGF (2013-2016, 67 kampe - 8 mål), Helsingborgs IF (2016- , 28 kampe - 7 mål) Uddannelse: Er i gang med en AU i ledelse. Har taget orlov fra lærerstudiet - for anden gang.

- Det er heldigvis ikke længere et spørgsmål, om jeg bliver klar igen. Det handler nu kun om hvornår, siger Jesper Lange.

I stedet for lærerudddannelsen er han i sin genoptræningsperiode begyndt at tage en AU i ledelse ved CBS på deltid. Der er seks fag at bestå, og han er ved at afslutte nummer to. Oplevelsesledelse - det at skabe merværdi, behov og identitet sammen med et produkt - kan han sætte flueben ved.

Målet har angriberen også taget sit sigte på.

- Jeg brænder for at arbejde med og skabe relationer mellem mennesker. Det er også noget af det, som jeg selv har været god til i løbet af min karriere, uden det dog har været et bevidst valg. Min fremtid kunne for eksempel være som mellemleder i en marketingafdeling, for det at være et team, at skabe rammerne for at lykkes og give folk følelsen af, at de kan udvikle sig sammen, tiltaler mig meget. Det kan både være inden for sportens verden eller i en hvilken som helst anden virksomhed, forklarer han.

Jesper Lange er meget bevidst om, at relationen til for eksempel fans, aldrig må blive påtaget, en egentlig strategi eller for umiddelbar egen vindings skyld. Det skal være oprigtigt for at være troværdigt:

- Du får kun goodwill ved at give noget af dig selv og uden at have et decideret mål for øje, men til gengæld kan det have stor 'pay forward'-effekt netop at investere tid på frivillig basis.