Fredericia: En ny sikringsmesse i Fredericia har blandt andre IT-ekspert Nikolaj Sonne på konferenceprogrammet. Man skal dog vente noget endnu, for det er først 29. august kloken 14, at han går på scenen i Messe C under Danish Security Fair.

Højteknologiske løninger og produkter er for længst blevet en integreret del af den danske sikringsbranche. Listen af intelligente løsninger inden for blandt andet overvågning, adgangskontrol, tyverisikring med videre bliver selvsagt meget større de kommende år.

For at give branchen en pejling på retningen og omfanget af den teknologiske udvikling har arrangørerne inviteret netop Nikolaj Sonne til at give et kig ind i fremtiden. Han ser blandt andet på smart overvågning og kunstig intelligens. Nikolaj Sonne er blandt andet kendt fra tv-programmet "So ein Ding".

Når en smartphone i dag har cirka samme regnekraft, som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden, er det et godt billede på de store forandringer, vi kan imødese de kommende år.