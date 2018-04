Debat: Lad turisterhvervet stå for udlejning af shelters og autocamper-pladser

Det er vel ikke et must, at Faaborg-Midtfyn kommune skal drive erhvervs-og udlejningsvirksomhed til turister?

Vi oplever i disse år stor fremgang i antallet af overnattende turister på Fyn. Derfor er det rigtig dejligt med en initiativrig kommune, som laver parkeringspladser for autocampere på vores havne og opsætter shelters rundt omkring til turisterne. Men det er vel ikke et must, at kommunen skal drive udlejningsvirksomhed?

Det ville være naturligt, at turisterhvervet stod for udlejning af shelters og pladser til autocampere på vores havne i kommunen. Der kunne nemt sættes i udbud, og man kunne lave en forpagtnings- eller pasningsaftale.

Vi har i kommunen mange hoteller, campingpladser, sommerhusudlejere og "bed and breakfast" steder, som satser på turismen.

Så det er godt, at alle i fællesskab prøver at fremme turist- og indtægtsmulighederne for handelslivet i vores kommune. Vi skal huske, at billedet hurtigt kan vende. Så et solidt samarbejde er at foretrække.