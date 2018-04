Odense Sport & Event, selskabet der står bag blandt andet OB, har tirsdag fået ny administrerende direktør. Enrico Augustinus, som hidtil har været direktør i it-virksomheden Outforce i Middelfart, erstatter Ole Bang Nielsen, som har stået i spidsen for Odense Sport & Event siden 2013.

- Ole Bang Nielsen kom til Odense Sport & Event med det klare mål at lave en turnaround. Nu er første del af den turnaround med fokus på omkostningssiden vel overstået, og derfor vil vi gerne sige tak til Ole for hans store indsats for Odense Sport & Event gennem de sidste fem år, siger OS&E's bestyrelsesformand, Niels Thorborg, i en pressemeddelelse.

Om Odense Sport & Event Odense Sport & Event A/S blev stiftet i 2006 som en fusion mellem Odense Congress Center A/S og Odense Boldklub A/S.





I 2007 voksede koncernen, da Fyns største musikarrangør, JVB ApS, blev købt og integreret i koncernen som JVB Concerts.





I 2016 købte Odense Sport & Event A/S 100 procent af aktierne i Kai Thor A/S samt Danbillet A/S.





I 2017 overtog Odense Sport & Event aktiviteterne i foreningen Culture-Club, som blev lagt sammen med JVB ApS og skiftede navn til Live Culture ApS.

- Allerede for halvandet år siden sagde jeg til Niels, at han skulle overveje, hvordan vi kunne gennemføre et generationsskifte, og i slutningen af sidste år blev vi enige om, at tiden var rigtig. Det var egentlig aldrig min tanke, at jeg skulle blive i Odense Sport & Event så længe, men det er en meget svær størrelse at give slip på, siger Ole Bang Nielsen.

Han ser ifølge pressemeddelelsen frem til at kunne tage fat på planer, som han ikke har haft tid til.