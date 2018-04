Nødhjælp

Fredericia: Der lyder ofte kritiske røster om det rettidige i at komme til andre folkeslag med "vores gode ideer". Er det ikke bedst, at de klarer sig selv? Knud Elmo Knudsen er et godt eksempel på, at det faktisk nytter at hjælpe, skriver Erritsø Indre Mission i en pressemeddelelse.

Knud Elmo Knudsen arbejder for Brødremenighedens Danske Mission med nødhjælp og mission tæt på den lokale befolkning ved Tanganyikasøen i Afrika.

Knud Elmo Knudsen, der har arbejdet i Tanzania i 18 år, kan man møde i Café 87 i Erritsø Missionshus onsdag 11. april kl. 10. Han har bygget og er leder af børnehjemmet Peters House for forældreløse børn, hvor flere volontører blandt andet fra Fredericia har engageret sig i undervisning og socialt samvær med børnene. Han er nu midt i et omfattende sundhedsprojekt med klinikker og ambulancebåde mellem byerne ved søen og bevæger sig rundt i krigszoner, hvor skyld og tilgivelse er svære størrelser at håndtere. Lige nu er han hjemme i Danmark. /EXP