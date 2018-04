Debat: Vis mig den unge mand som mangler en praktikplads

Læserbrev: Nu er det blevet sådan, at det fra højere sted beregnes, hvor mange lærlinge, man bør kunne ansætte i en virksomhed. Og herefter uddeles der bøder per manglende lærling. Hensigten er at skaffe flere lærepladser til de unge, og det er selvfølgelig en rigtig god intention.

Men hvad er AUB egentlig? Det er en flok akademikere, der har siddet og fordelt, at vi herude i håndværks- og industrivirksomhederne skal have bøder, hvis ikke vi har lærlinge nok. Men sagen er jo den, at der ikke står 15 unge i løbet af året og banker på. Og spørger jeg kommunen, har de heller ikke nogen.

Mange virksomheder ville hellere end gerne ansætte nogle flere lærlinge. Jeg driver selv en mindre smedevirksomhed. Kom der en ung mand og viste noget initiativ og vilje og spurgte, om han kunne få en læreplads, ville jeg ansætte ham på stedet.

Problemet med arbejdskraft er massivt. De fleste virksomheder indenfor metalbranchen må ofte sige nej tak til ordrer, fordi de ikke har tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Det er simpelthen så ærgerligt. Danmark går glip af udvikling og indtjening. Så noget må gøres. Men sådan som man har indrettet AUB, er ikke løsningen.

De mindre virksomheder tager i forvejen mange lærlinge. Det vil de blive ved med. Men det giver ikke mening at give os en bøde for at mangle en lærling, vi ikke har mulighed for at ansætte. Vi har bare fået en masse papirarbejde og trusler om bøder ud af det nye AUB.

Samtidig kører de helt store virksomheder videre på frihjul. Alt for mange er her slet ikke med til at uddanne næste generation af arbejdskraft indenfor håndværk og industri. Og de slipper med statens accept ved bare at betale et beskedent beløb. Eksempelvis kan en virksomhed med 39 ansatte slippe med at betale 13.574 kroner om året. Det gør næppe nogen forskel.

Det er fint nok at straffe der, hvor man åbenlyst burde kunne ansætte nogle flere lærlinge. Men så skal man give nogle bøder, der for alvor flytter noget. Og i øvrigt ikke forfølge dem, der i forvejen gør, hvad de kan.