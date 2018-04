Debat: Ordentlige arbejdsforhold og -betingelser

Synspunkt: Jeg kender en del sygeplejersker. De går hver dag på arbejde med intentionen om at udføre et så kvalitativt godt arbejde for patienten og dens pårørende som muligt. Sygeplejerskerne arbejder på alle tider af døgnet; de tager endvidere ofte både dag- og nattevager i samme døgn, når det er nødvendigt for afdelingen, så deres arbejdsmoral og ansvarlighed er helt i top.

Det arbejde bliver konstant besværliggjort af effektiviseringer og nedskæringer - det sker ydermere samtidig med, at sygeplejerskerne tilføres flere og flere administrative og andre opgaver.

Sygeplejerskerne, som er ansatte af regionen, kan på nuværende tidspunkt frit flyttes til et andet hospital i samme region, som de er ansat i. Det skal imidlertid varsles svarende til deres opsigelsesvarsel, så de har en reel mulighed for at finde et andet job. Regionerne vil fremover skærpe kravene, så de kan flytte sygeplejerskerne uden varsel. Det vil sige, at de for eksempel den ene dag skal møde på Svendborg Sygehus, den næste dag på Odense Sygehus og den tredje på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg osv.

Det er helt urimelige arbejdsvilkår.

Sygeplejerskernes arbejdstid er sjældent 8-16, og de har forskellige antal timer fra uge til uge. I dag er sygeplejerskernes normperiode på 14 uger, som kan ændres lokalt, men regionerne vil have denne normperiode forlænget til et år. Det vil for sygeplejerskerne blandt andet betyde, at udbetalingen af overarbejde næsten afskaffes, det skal i stedet afspadseres. I forlængelse af det kan arbejdsgiveren planlægge ophobning af arbejde i bestemte måneder, som bare udlignes i andre - hvis den enkelte sygeplejerske i mellemtiden skulle finde på at skifte job, er det bare ærgerligt.

Der skal selvfølgelig altid være sygeplejersker på en afdeling, derfor bliver man også nødt til at indkalde en anden i personalegruppen, hvis der er opstået sygdom. Den enkelte sygeplejerske bliver i den forbindelse ringet op eller sms'et af sin leder om at tage en ekstra vagt. Det kan lederen pålægge sygeplejersken.

I dag får sygeplejersken overarbejdsbetaling, hvis vedkommende bliver kaldt ind hjemmefra, eller hvis varslingen sker under 24 timer før. Regionerne vil nu ændre det, så sygeplejerskerne intet tillæg får for at komme på arbejde i for eksempel en dag-, aften- eller nattevagt på en fridag, uanset om de gør det frivilligt, eller det bliver pålagt af lederen.

Ovenstående er fuldstændig vanvittige krav og behandling af mennesker. Den kortsigtede nedskæringspolitik og de såkaldte effektiviseringer vil på sigt blive meget dyrere, end hvis I, politikere, investerer i mennesker på længere sigt.

Ordnede arbejdsforhold og -betingelser samt anerkendelse af ens arbejde fra arbejdsgiverens side vil bevirke øget motivation, engagement og dermed højere kvalitet. Det er modpolen til nedskæringspolitikken, som medfører manglende motivation og arbejdsglæde, stress og flere sygemeldinger og i sidste instans lavere produktivitet.

Thomas Johannes Erichsen skrev her i avisen torsdag den 29. marts "Det offentlige producerer mennesker, det private producerer varer, dét er virkeligheden."

Hvis ikke de offentligt ansatte har ordentlige arbejdsforhold og -betingelser, så vil kvaliteten af arbejdet og produktiviteten ikke kun mærkes på det offentlige område, men i lige så høj grad i det private, fordi disse områder er gensidigt afhængige af hinanden.

Så kære lokal-, regions- og folketingspolitikere, prioriter velfærden og velfærdsområdet. Det er det, der har gjort Danmark til så rigt og velstående et samfund, som vi alle er stolte af, men vi bliver nødt til hele tiden at prioritere det, for ellers opnår vi kun et farvelfærdssamfund, det kan ingen af os være tjent med.

Hvis I, politikere, ikke vil lytte til os vælgere, så må I udskiftes.

Nok er nok!