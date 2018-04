- Det er en rigtig god måde at have kontakt til sine kunder på, også efter lukketid. Da der tidligere lå en taskeforhandler her i bygningen, har jeg også taget en del forskellige, lækre og prisvenlige tasker ind, som jeg forhandler. Det har kunderne taget virkelig godt imod, og salget af dem går virkelig godt, så det vil jeg gøre mere af fremadrettet.

- Meget af min inspiration henter jeg på messer, som jeg deltager i to gange årligt, men jeg har en drøm om også at kunne besøge messer i Berlin og London. Der er mange kunder, der foreslår mig at tage bestemte mærker ind, eller også spørger jeg mine kunder via Facebook, hvilket nyt de kunne tænke sig til butikken.

Best Companys Åbningsår: Butikken havde eksisteret i 21 år, da Maria Larsen overtog den i 2013. Ejer: Maria Larsen. Målgruppe: 16-95 år, faktisk køber Maria gamle farmor på 101 år også tøj i butikken. Vareudbud: Hele garderoben fås her, med undtagelse af undertøj, og ellers er der et væld af accessories, bælter, sko og tasker. Del af kæde: Nej. Maria Larsen er helt sin egen og bestemmer selv, hvilke varer hun vil have i butikken. Webshop/hjemmeside: Har ingen hjemmeside aktuelt, men bruger Facebook meget. Antal ansatte: Maria Larsen selv og to medhjælpere. Hun vil gerne have en elev i fremtiden, og det glæder hun sig meget til.

Forrige jul ventede et par hundrede børn forgæves på julegodter, for Nissemor, Maria Larsen, havde været til julefrokost og sov over sig.

- Jeg bruger en del tid på at være fremadsynet, finde på nye tiltag og ideer, så jeg kan få flere kunder i butikken. Der er brug for noget mere gang i Faaborg. Som noget nyt har jeg derfor indført 10 procent studierabat, og her fra årsskiftet er der ligeledes hver mandag 10 procent pensionistrabat.

- Aktuelt arbejder jeg, sammen med Tiger Productions, på et fordelskort til butikken, hvor kunden kan samle stempler sammen, og derudover giver kortet også nogle andre fordele. Det kommer der nærmere ud om, når vi er klar, men jeg glæder mig virkelig til at introducere det for kunderne.

- Der arrangeres jævnligt modeshows i butikken. Jeg tager også ud og laver modeshows, eksempelvis for Svanninge Sognegaards Pensionistforening og FOA Odenses pensionister. Så har vi en del andre events i butikken hen over året, blandt andet kommer der en formiddag med gå-klubben samt en formiddag for Faaborg Ski- og Motionsklubs damer her i butikken.

- Det er også muligt at lave et privat arrangement i butikken, hvis man eksempelvis er nogle piger der går sammen om at mødes til venindehygge. Så vil jeg gerne lukke butikken op, så vi kan lave en happening her med lidt til ganen og specialpris på køb af varer. Så hvis der er nogle, der havde lyst til at prøve den mulighed, så skal de endelig kontakte mig, så sætter vi et event op, smiler Maria ivrigt.

- Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

- Det sjoveste, jeg har oplevet, var til et af de første modeshows, hvor tre kvinder kom ud af hver sit prøverum, alle tre iført præcis den samme buksedragt. Det var alle de deltagende, inklusive de tre kvinder, fuldstændig flade af grin over, det var en helt skør oplevelse.

- Det værste er og bliver julen forrige år. Jeg havde ansvaret for at komme med børnenes slikposer fra Julemanden, men sov over mig, da jeg havde været til julefrokost aftenen før. Det var simpelthen så forfærdeligt, at det kunne ske for mig, og jeg kan stadig have ondt i maven over at tænke på det.

- Jeg havde netop taget alle slikposerne med mig hjem dagen inden, så jeg ikke risikerede, at de blev stjålet. Efter at have været til julefrokost med vennerne tog jeg hjem og lagde mig til at sove. Jeg vågnede først ved 11-tiden og indså straks, at den var helt gal, da der var et hav af opkaldsforsøg på min telefon.

- Telefonen havde desværre været sat på lydløs, og da jeg havde sovet tungt, havde jeg absolut intet registreret. Jeg susede herefter af sted til Torvet med slikposerne, men da var det hele allerede overstået. Det var simpelthen det værste mareridt at stå i. Jeg er ellers meget påpasselig og pligtopfyldende af natur, så jeg har det så dårligt med, hvad der skete. Man står jo bare der og tænker: Det sker bare ikke!

- Efterfølgende blev slikposerne uddelt i butikken, og der kom da også en dame forbi, som skældte og smældte, og jeg kunne ikke gøre andet end på ny at undskylde mange gange. Jeg havde det så skidt med, hvad der skete, men jeg kunne jo intet stille op.

- Så jeg har brugt rigtig meget tid og energi på at undskylde over for rigtig mange mennesker. Dernæst kom historien også flere gange i aviserne, og jeg måtte høre for det længe. Heldigvis tog bestyrelsen det pænt, for det kunne jo ske for enhver.

- Der var heldigvis også rigtig mange, der kom ind til mig i butikken og sagde "pyt". Det er en kikser, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Jeg elsker børn og har slikkepinde til dem i butikken, og jeg ville aldrig svigte hverken dem, mine kunder eller bestyrelsen i foreningen.

- Heldigvis er det nu kommet på afstand, og den dag i dag kan vi grine ad det. Ugeavisen var også så søde at sende mig en lille gave et år efter: Et gammelt vækkeur til mig, så jeg ikke ville sove over mig igen. Og det er ikke så sjældent, min butikshjælper siger: "Kan du ikke lige fortælle historien igen", griner Maria.

- Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- Når kunden og jeg har en god dialog, og jeg kan hjælpe kunden med kvalificeret vejledning, så kunden går glad ud af butikken. Det er vigtigt og meget værd for mig, for så er jeg også glad. Jeg havde en kunde, der på vej ud ad døren sagde: Ih, jeg føler mig som "Pretty Woman". Så kan man da kun blive glad på kundens vegne, smiler Maria.

- Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Vi er udfordret på nethandlen og butikkerne i de store byer, der trækker mange kunder til sig. Så vi er nødt til at blive endnu bedre, til at støtte op om vore lokale butikker. Vores svaghed er, at vi ikke kan tilbyde alt, så jeg så gerne, at vi fik flere butikker til byen, for det ville være med til at trække flere kunder til, som alle ville nyde godt af.

- Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Vi mangler børnetøj, så jeg kunne godt se en H&M ligge her i byen. Det er der mange af mine kunder, der giver udtryk for. Derudover kunne vi sagtens bruge en Normal, Søstrene Grene eller Tiger. Jeg ville også gerne se, at vi kunne formå at holde de unge i byen, men vi mangler et samlingssted, café eller lignende, ud over selvfølgelig de butikker, som tiltrækker de unge mennesker.

- Jeg sidder med i bestyrelsen for Shopping Faaborg og går også personligt meget op i, hvad vi kan gøre bedre. Jeg lader mig ofte inspirere af andre byer, og hvad de har formået at etablere. For eksempel synes jeg, at Middelfart er et glimrende eksempel på det. De har skabt et fantastisk havnemiljø, med blandt andet havnebad, café og skøjtebane, som er med til at samle byen, og de er supergode til at holde diverse events.

- Det ville være en god ide, at man kunne køre og parkere i gågaden uden for sommersæsonen, så der var bedre mulighed for både kunder og gangbesværede at komme til butikkerne. Om sommeren skulle der være borde og stole uden for butikkerne, som appellerede de herboende og turister til at sætte sig og snakke og nyde omgivelserne.

- Det ville gøre vores gågader mere hyggelige og give et stemningsløft, ud over at kunderne ville føle sig endnu mere velkomne.

- Man kunne også have forskellige events i butikkerne, byde kunderne på en kop kaffe eller et glas hvidvin. Det gælder om hele tiden at tænke i nye tiltag og det er vigtigt at vi står sammen, for vi er ikke konkurrenter men kolleger.

- Hvad laver du efter lukketid?

- I min fritid hygger jeg mig med min familie, både derhjemme og med forskellige aktiviteter. Jeg elsker udelivet og går tit lange ture i skoven og ved stranden, for det slapper jeg af med. Når man som jeg tilbringer mange timer indendørs i butikken med kunstigt lys, så er det vigtigt for mig at komme ud i lyset og den friske luft.

- Jeg ses også med mine veninder i fritiden, desværre ikke helt så ofte, som jeg godt kunne tænke mig.