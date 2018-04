Lige nu er der filmoptagelser igang i arresthuset i Assens, men det er første - og måske sidste gang - der er liv i cellerne, siden stedet lukkede ned i juni 2014.

Assens: "Assens Arrest er midlertidigt lukket". Sådan lød det i juni 2014, og sådan lyder det nu igen i 2018, når man spørger Kriminalforsorgen, hvad der skal ske med arresten på Toftevej. For fængselscellerne har stået tomme i over tre år, siden arresten blev lukket ned i juni 2014 på grund af mangel på indsatte. - Der er kommet 500 færre indsatte i kriminalforsorgen i hele landet, så der er lukket flere institutioner bare i Syddanmark, siger Frits Christensen, Institutionschef i Kriminalforsorgen for arresthusene i Odense, Svendborg og Assens. Assens Arrest



Det er Kriminalforsorgen, der ejer og kan sælge bygningen på Toftevej. Men det er Justitsministeriet, der skal beslutte at lukke arresten helt.



Retten i Assens og den tidligere politistation er købt af en investor og har været lejet ud til kommunen, bl.a. i 2016 til at huse flygtninge.



Lukningen blev i første omgang kun kaldt midlertidig, men nu næsten fire år efter er der måske en endelig lukning på vej. - Skal der ske noget, så skal den sælges. Det er et gæt, men jeg tror ikke, den kommer i brug som arrest igen, siger Frits Christensen, der fortæller at Kriminalforsorgen i 2018 tager et overordnet kig på, hvilke matrikler eventuelt skal lukkes, og hvor der skal åbnes nye pladser. - Det er en større øvelse, så jeg ved ikke, hvor længe den skal stå tom i Assens endnu, men jeg tror, der bliver taget en beslutning, om den skal sættes til salg her i 2018.

Lejeindtægter fra filmhold

Frits Christensen blev chef for arresterne i januar 2015, så han har med egne ord overtaget et tomt hus i Assens. Men siden sidst i februar har det vrimlet med liv i huset. SF Studios er i øjeblikket igang med at filme en ny spillefilm, "De Frivillige", i det nu lukkede fængsel. - Vi har fået flere henvendelser fra folk, der har ville optage i arresten, men det her er første gang, vi siger ja, det er jo fint med lejeindtægterne, siger Frits Christensen. Kriminalforsorgen får af filmholdet 10.000 kroner i lejeindtægter om ugen. - Vi får lige lidt mere, end det koster, at holde det lukket, siger Frits Christiensen, der fortæller, at der hele tiden er udgifter til eksempelvis varme og den tilsynsmand, der kommer og slår græs og holder bygningen. Men der er også en ekstra bonus ved filmholdets ankomst. - De har malet og gjort rent i hele arresthuset for os, så det er klar til salg, siger Frits Christensen.

Vi holder stadig øje