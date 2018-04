Sydindien: Foreningen Trankebar - en gruppe mennesker, som siden 2002 har renoveret bygninger, etableret et bibliotek og et museum - holder i sommerferien et 10 dage langt højskolekursus på Trankebar, Danmarks første koloni, som blev grundlagt i 1620 på Coromandelkysten i Sydindien.

- Har du lyst til at se det arbejde, som vi har brugt de sidste 16 år af vores liv på? Kunne du tænke dig at høre om livet som det leves i en lille indisk landsby, hvor danskerne boede i 225 år og levede fredeligt sammen med den lokale indiske befolkning? Og en hel masse andet, lyder opfordringen fra Poul Petersen, tidligere forstander på Vestfyns Efterskole og nuværende formand for Foreningen Trankebar.

Kurset foregår i tidsrummet ca. 25. juli-3. august.

Programmet kan læses på hjemmesiden "foreningen-trankebar.dk".

Tilmelding til Poul Petersen på poul@vestfynsefterskole.dk, tlf. 40922637.