Ejerne af Aya Club har solgt natklubben for at kunne koncentrere sig om deres anden natklub Nunchi.

Aya Club på Klingenberg 14 blev 1. april solgt til Rekom A/S, der indtil videre vil drive natklubben under samme navn.

- Vi har længe været i dialog med flere interesserede købere og en aftale er nu på plads, siger den nu tidligere indehaver Leo Rebaz.

Han og de øvrige partnere, Amin Safari, Nicolai Pedersen samt Oliver Gorju, overtog lokalerne fra The Gap i 2016. De rev alt ned og byggede Aya fra bunden.

- Klubben er blandt andet designet af min partner, Stig, Hannibal Struckmann og jeg. Vi har formået at skabe en solid og stærk forretning, som allerede efter to år bragte investeringen hjem og skabte et tilfredsstillende overskud i seneste årsregnskab, siger Leo Rebaz.

Han fortæller, at Aya Club til trods for den tilfredsstillende drift er solgt, fordi ejerne ønsker at koncentrere sig om deres flagskib, natklubben Nunchi på Overgade.

- Hele vores team fra Aya rykker med på Nunchi. Her vil vi koncentrere os om at skabe ikke blot Fyns men én af landets mest toneangivende natklubber. Vi vil som hold kæmpe for at skabe spændende arrangementer, præsentere markante artister, bookinger og levere kvalitetsoplevelser, siger Leo Rebaz.

Han fortæller, at fredagsklubben på Overgade i samme ombæring vender tilbage.

- Vi lukkede vores oprindelige fredagsklub, da vi etablerede Aya Club. Fordi den ville være i konkurrence med Aya. Vores loyale fredagspublikum var kede af, at vi lukkede, og det er de gæster, vi nu kan glæde ved at genopleve Blase Club om fredagen på Nunchi, siger Leo Rebaz.

Blase Club om fredagen får en aldersgrænse 18 år, mens Nunchi om lørdagen får en aldersgrænse på 20 år.