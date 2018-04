Peter Madsen har forklaret, at Kim Wall døde i en ulykke. Det har ubådsekspert meget svært ved at tro på.

En ubådsekspert fra søværnet siger tirsdag i Københavns Byret, at der i ubåden "UC3 Nautilus" ikke er fundet spor af hverken CO2 eller kulilte.

Dermed punkterer vidnet Peter Madsens forklaring om Kim Walls død, som han er tiltalt for at have mishandlet, dræbt og parteret.

- Hvis forklaringen er, at der har været tale om forgiftning ved kulilte eller CO2, og kompressoren har kørt, burde vi kunne måle det, siger Ditte Dyreborg, der for nylig blev udnævnt til orlogskaptajn.

Hun afviser, at det kan have nogen betydning, at målingerne først blev foretaget længe efter hævningen af ubåden.

- Det spiller ingen rolle, hvornår man måler, for luften i ubåden var ikke blevet skiftet i mellemtiden, siger vidnet.

I øvrigt henviser hun til, at erfaringer fra militære ubåde viser, at udstødningsgasserne slet ikke ville kunne udgøre en livsfarlig risiko.

Peter Madsen har forklaret, at et pludseligt opstået undertryk lukkede Wall inde i ubåden, mens han selv var på fartøjets dæk.

Men ifølge ubådseksperten forekommer også det usandsynligt.

- Jeg tror ikke på, at Kim Wall var lukket inde i ubåden og blev forgiftet af udstødningsgasser. Det ville helt klart have afsat spor på filtrene, hvis det havde været tilfældet, og det er der ikke, siger orlogskaptajnen.

Hvis man alligevel antager, at et sådant undertryk skulle være opstået, ville det desuden have taget lang tid, før Madsen ville have kunnet få lugen op.

Den tiltalte har forklaret, at Wall blev fanget i ubåden omkring klokken 23, og at han nogle minutter senere - det kan have været fem eller 15 - havde held til at få lugen op. Men det lyder ifølge vidnet også usandsynligt.

- Jeg har ikke det præcise tal. Men hvis motorerne stopper, vil der gå lang tid, før lugen kan åbnes udefra, siger hun.

Madsen er tiltalt for at have planlagt og forberedt, at han under sejladsen med Wall 10. august i fjor ville mishandle og dræbe den svenske journalist.

Retsmedicinerne har ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvordan 30-årige Wall døde. Dog hælder de til, at hun døde af halsoverskæring eller af kvælning.