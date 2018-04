Svendborg: Fremover vil der kun være ét sted, man skal henvende sig, uanset om man skal tilses af lægevagten eller i Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Svendborg Sygehus.

Torsdag 5. april går byggeriet af et helt nyt fælles modtage- og venteområde, og når juni når sin ende, vil byggeriet være klar til de første patienter, fremgår det af en pressemeddelelse.

Den nye indgang for akutte patienter af forskellige slags bliver bygget der, hvor FAM har sin indgang nu. Og mens byggeriet står på fra april og juni ud, må patienter tage skiltningen til hjælp for at blive ledt hen til den midlertidige indgang, men der vil også være personale klar til at guide folk rette sted hen.

Med forbehold for forsinkelser på grund af strejke og lockout skulle den nye indgangsbygning være klar 28. juni. (jurb)