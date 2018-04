Mette Landtved-Holm (V) er positiv over for at se på, hvilken effekt store infoskærme i Otterup kan give.

Otterup: Handelsforeningen i Otterup mener, at store skærme med information om byens aktiviteter ved indkørslerne til Otterup kan få flere turister til at dreje ind i byen og benytte sig af de lokale butikker. Ideen har tidligere været oppe uden at blive til noget, men for formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm er ideen ny, og hun ser positivt på den.

- Det med elektroniske tavler havde jeg faktisk ikke tænkt over, og jeg vil meget gerne være med til at undersøge, hvad det koster, og hvilken effekt det kan have. Jeg kan sagtens se, at det måske kunne lokke nogle til, hvis der var torvemarked eller andre events, siger hun.

Der har tidligere været en arbejdsgruppe, som har arbejdet med udviklingen af bymidten i Otterup, og den vil udvalget gerne sætte gang i igen.

- Der er sat otte millioner kroner af til at forskønne Otterup by, og det ligger udvalget på sinde at få lavet nogle ting, som appellerer til, at der kommer liv i byen, og at man får lyst til at opholde sig der. Der skal være pænt og hyggeligt, så man får lyst til at sætte sig på en café og få et glas vin, mens børnene leger, siger hun.

Hvad angår forslaget om shuttle-busser fra stranden, så gør Otterup Kræmmermarked det allerede.

- Det er et fint tilbud - i hvert fald i forbindelse med kræmmermarked, men jeg tror, at dem, som man gerne vil have til byen for at handle, har mulighed for at køre selv, siger hun.

Der er også afsat penge til rekreative områder, hvor det grønne område bag biblioteket måske kan komme i spil med nogle attraktive tilbud, tilføjer Mette Landtved-Holm.