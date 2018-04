Både turister og lokale borgere bliver overraskede over, hvor meget butikslivet i Otterup faktisk har at byde på.

Otterup: Det er ikke usædvanligt, at de handlende i Otterup møder turister såvel som lokale borgere, der bliver overraskede, når de kommer ind i midtbyen af Otterup.

- Jeg tror, at der er ufattelig mange, som ikke aner, hvad vi har liggende af butikker. Nu kommer jeg selv fra Årslev, og jeg må da indrømme, at der gik lang tid, før jeg fandt ud af, at vi havde så mange butikker i byen, fortæller Michael Frank fra Meny.

Henning Longet, som har Holte Vinlager Otterup, møder også jævnligt overraskede kunder.

- Folk kommer ind og siger hold da op, vi troede slet ikke, at der var så mange butikker, siger han.

Fotograf Maria Pries kender også situationen.

- Jeg havde en kunde, som har sommerhus i Hasmark, og hun anede ikke, at der lå en Kvickly i Otterup, selvom de havde haft sommerhuset i mange år. Derfor skal vi gøre det mere inspirerende at stille bilen og gå en tur i byen. Når vejret er gråt, bliver det hele lidt kedeligt, så vi skal have flere farver og mere liv i byen, mener hun.