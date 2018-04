Arven skal deles på en ny måde

Afgifter: Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance udtalte den 31. marts til TV2, at arveafgiften på 15 procent for beløb over 289.000 kroner er uretfærdig.

Grundlæggende er alle skatter og afgifter uretfærdige, men at kassedamen med en indkomst under 250.000 kroner om året skal betale 50.000 kroner årligt i brutto- og indkomstskat må dog alligevel være større uretfærdighed end arveafgiften på 15 procent af store arv.

I min optik vil det være mest retfærdigt, at staten først får 10 pct. af alle værdier, som folk efterlader sig, inden arvinger afgiftsfrit kan dele resten.

I dag er det sådan, at uanset hvor rig man er, træder det offentlige til, når man ikke er i stand til at klare sin hverdag selv. Derfor må det også være det offentlige, som får først, når nogen dør, og vil det så kunne betyde, at lavtlønnede derved får større økonomisk råderum, vil det være en win-winsituation, idet disse penge vil gå til forbrug med øget beskæftigelse til følge.