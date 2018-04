Læserbrev: Uanset partifarve gælder det specielt i politik, at man løfter i flok, og at en samlet enig flok gør partiet stærkt. Der er ikke plads til små konger/dronninger, der vil gå sine egne veje.

At dømme ud fra de skrevne artikler i Fyns Amts Avis de forgangne to uger fra diverse afhoppede og ekskluderede tidligere DF-medlemmer forledes jeg til at tro, at netop dette har været tilfældet.

Det er både synd og skam, for ingen tvivl om, at de havde DF-politik i blodet, men ikke i hjertet, for så havde de tilsidesat deres personlige behov og støttet op om spidskandidaten i DF, som fik flertallet af vælgernes stemmer.