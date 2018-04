indbrud

Erritsø: Villaer på Baunegårdsvej, Langesøvej og Sølystparken er i påskedagene blev udsat for indbrud. Ved alle indbrud er der benyttet et koben til at vride døre eller vinduer op. Mønstret fra før påske er dermed fortsat.

- Det er rigtigt, at vi har haft en del indbrud med samme modus i Erritsø, og det er vi naturligvis opmærksomme på, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, som konstaterer, at påsken generelt har budt på en del indbrud.

“ Vi har en del indbrud i Erritsø-området i øjeblikket, og det er vi selvfølgelig opmærksomme på. Vicepolitiinspektør Finn E. Nielsen

- Men det er over flere dage, og folk har været på ferie, så det kræver lige et dybere kig i statistikkerne for at vurdere, om det er værre end tidligere, siger han.

Fra villaerne på Baungegårdsvej, Langesøvej og Sølystparken har tyve været inde og har stjålet kontanter og smykker. Kontanterne har både været i danske kroner og i euro.

- Vi mangler endnu en opgørelse fra et af indbruddene på Baunegårdsvej, da familien først kom hjem fra ferie mandag, oplyser Finn Nielsen.

Før påske var det også galt, da en stribe villaer i Erritsø havde ubudne gæster hen over weekenden.