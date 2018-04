Interview

Multikunstneren Leif Sylvester har gennem fire somre cyklet rundt i Danmark. Det er der kommet en bog med fotos, vers, refleksioner og malerier ud af.

Bøger: Når Leif Sylvester Petersen og hans cykel passerer et gammelt stendige, er han nødt til at stoppe op. Stenene kalder på at blive rørt og fornemmet, mens tankerne om istidens skubben, vandets skurren og tidligere generationers slid med at bakse de tunge sten på plads, passerer. Det danske flag, gamle træer, faldefærdige lader, nypløjet jord, sirligt bindingsværk og ukrudt, der kan løfte en flise, kalder også på eftertanker, men også nye vindmøller, vinmarker og et buldrende fly kan få multikunstneren til at stoppe op og reflektere. Nogle gange har han taget et foto af det sete med sit mobilkamera, nogle gange skrevet en lille tekst til billedet eller vers på rim. Andre gange har han malet til sine tekster, og nu er det hele samlet i en bog, som han har kaldt for "Danmark & mig". Midt i bogen er der også flere sider med tekster om og gamle fotos fra hans barn- og ungdom. "For jeg er jo også en del af Danmark", siger han. Han har i det hele taget brugt sig selv som udgangspunkt til at beskrive de ting, han har hæftet sig ved. Han har ønsket at præsentere os for genkendelighed og tilsat det finurlighed, pudsige iagttagelser, glimt i øjet og skæve vinkler. Vi må gerne være underholdt. - Men det er ikke bare pladder, jeg skriver. Det lykkes mig også indimellem at få klemt mine holdninger ud uden at have en trist tone om, hvor forfærdeligt noget måtte være, siger han med smil i stemmen.

- Det vil jeg blæse på Leif Sylvester er uddannet tømrer, men også gøgler, musiker, kunstmaler, erklæret socialist, skuespiller og de senere år også forfatter. Så hvad er du mest? - Hæ hæ. Jeg er nået dertil, hvor jeg vil blæse på, hvad jeg er. Jeg er så heldig, at jeg kan nøjes med at lave det, jeg har lyst til, siger han. Han har medvirket i adskillige film. Huskes som skuespiller formentlig af mange især for sin medvirken i "Midt om natten". Kendes også for sin musik især i bandet Sylvester og svalerne, og i mange år er han blevet forbundet med sin malerkunst og sit Galleri Python i Borgergade i København. Leif Sylvester er cobrakunstner, og hans naivistiske billeder er i høj kurs. Forfatter-titlen er den nyeste og kom til næsten tilfældigt. For nogle år siden havde han malet nogle billeder og skrevet et par vers til, men var ikke tilfreds og havde dengang heller ikke videre lyst til at arbejde med ord. Han forsøgte at overtale vennen Klaus Rifbjerg, der som han var fra Amager, men det blev aldrig til noget. Tværtimod opfordrede andre forfattervenner ham til at skrive noget mere, så det gjorde han, og billedbogen "Mig og de andre" fik forord af Benny Andersen. "Leif Sylvester er jo noget for sig/men han er sgu' også noget for mig", skriver Benny Andersen og nævner også, at Leif Sylvesters vers minder om Halfdan Rasmussens tosserier. Det er dog ikke bevidst, siger Leif Sylvester. - Jeg arbejdede meget med versene, og det var først, da jeg fandt ud af at runde af, at slutte med en pointe - nøglen til det hele, at jeg kunne skrive og lide at skrive, fortæller han.