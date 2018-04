Det myldrer med iværksættere og små, nye virksomheder i de fynske kommuner og særligt i Nordfyns og Svendborg Kommuner.

Ifølge analysevirksomheden Bisnode ligger de to fynske kommuner på en landsdækkende 4. og 7. pladsen, når det gælder om nettotilvækst af virksomheder i 2017.

I Nordfyns Kommune blev der i 2017 åbnet 412 nye virksomheder, mens der blev lukket 206, mens tallene for Svendborg Kommune var 771 nystartede virksomheder og 414 lukkede virksomheder, ligeledes i 2017.

- Det er en spirende tendens, som vi har iagttaget over de senere år. Det er ikke kun i de store byer, at der er en tro på, at fremtiden er lys. Yderområderne følger også stærkt med, siger Anders Borg, administrerende direktør i Bisnode Danmark.

Toppen af listen præges af Jammerbugt, Samsø og Odder Kommuner, hvor særligt mange iværksættere har taget hul på drømmen om at få foden under egen virksomhed.

- Jeg tror, at vi kommer til at se flere og flere børnefamilier, som stiger af hamsterhjulet og slår sig ned som selvstændige i kommuner, hvor det ikke koster så meget at få tag over hovedet, og hvor man derfor ikke behøver at arbejde så meget, siger Anders Borg.

- Rigtig mange jobs kan i dag klares via computer og en stabil internetforbindelse, og jeg er overbevist om, at det vil føre til en opblomstring i nogle af de byer, som man for 10-15 år siden spåede en snarlig død, mener direktøren.