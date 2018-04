Fagbevægelsen og Folketinget har selv skabt problemerne med at få ledige i job

Replik: Jan Johansen (MF, tidl. 3F) kan ikke forstå at virksomheder ikke er mere inkluderende i deres ansættelser, så dem han kalder "ubrugelige" også kan få et arbejde - i stedet for at hente arbejdskraft i Østeuropa.

Første tanke er, om Jan Johansen måske burde melde sig ind i Dansk Folkeparti i stedet for Socialdemokratiet - men lad nu det ligge. Jan Johansen bruger en hel kronik på at filosofere frem og tilbage over problemet, men kommer aldrig frem til en løsning. Han skyder bare på "samfundet" og "arbejdsgiverne". Sjovt nok har ingen af disse to skylden.

Grunden har han faktisk selv været med til at skabe: Fagbevægelsens overenskomster, der i mange tilfælde pålægger virksomheden at skulle betale fuld løn under sygdom fra dag et, og som ikke giver plads til at differentiere lønnen på medarbejdere der er mindre produktive. Og så Folketinget, hvor Jan Johansen i dag huserer: ved at de har reduceret i refusionsmulighederne for selvsamme omkostninger og arbejdsmarkedsregler, der beskytter svage og handicappede imod fyring. I stedet for at stå og skyde skylden på andre, bør Jan Johansen altså se sig selv i spejlet og få gjort noget ved problemet. Han har kontakterne og muligheden for at få løst op for denne gordiske knude, hvor små virksomheder ikke har råd til at udvise samfundssind, fordi det risikerer at koste dem livet. Det er den pris, den lille virksomhed risikerer at skulle betale. Men for staten og fagbevægelsen er det gratis at få aktiveret borgerne igennem mere fleksible regler og ordninger. Så hvad venter de på?