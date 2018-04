Debat: Den store rorgænger

Synspunkt: Tænk dig et stort containerskib på vej gennem Kattegat ned mod Storebælt. Forude viser radaren en forhindring, og lidt senere ser kaptajnen ved roret faren med egne øjne. Skibet må i den smalle sejlrende bringes til standsning. Nu er det bare sådan, at et så stort skib ikke kan standses på samme måde som en bil. Kaptajnen kan vælge at give maskinrummet besked om at slå bak, for vige til siden kan han ikke uden at gå på grund. Han vælger upåagtet advarslen at sætte farten op. Dette på trods af både radaren og hvad han ser med egne øjne. Han ved også, at han skal afløses inden længe, så problemet må styrmanden tage sig af. Her mangler vi en lods.

Selvfølgelig et billede på noget helt andet. Men situationen efterfølgende er omtrent den samme. Skibet er Danmark, Jorden om du vil. Af farer er der mange, men helt enkelt forstået er det klimaforandringen, der er overskriften. Delemner herunder: fossilafbrænding, forurening og naturforarmelse.

At der er mange om at træffe beslutninger om kommende tider, gør det bestemt ikke lettere. Men "den store rorgænger" på Storebælt, hvor skibet nu er nået hen, kunne være landets statsminister. Han står med rattet i sine hænder. Om han skal afløses ved næste valg afgøres først om et par år. Hvad han har nået, da faresignalerne løber ind på radaren, ved vi alle. Han har sat farten op. Det hedder på dansk "vækst" og "ekspansion". Som et ekko runger den politiske forgængers ord om, at "der er ikke en frø, der er ikke en fugl ..."

Nu ser vi det med egne øjne. Det passer ikke. Hvor er lodsen? Må vi bede om en ny rorgænger. Om ikke styrmanden, så må matroserne tage over.

Mange tror, at problemerne løses, når det ser værst ud. Medierne store opgave må være at forklare, præcisere og opregne situationens alvor. Regeringen mener tilsyneladende, at vi ikke skal bekymre os, ofte forværrer den bevidst tilstanden, og mange politikere og borgere undlader at se det i øjnene.

Jeg mener, at vi skal vide, hvor hastigt verdens miljø forandrer sig. Kan de huske bare ti år tilbage, så vil de opdage meget. Måske ved de det. Og hvor mange år vil det tage at genoprette miljøet? Hundreder? Nej, "der er ikke en frø, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik", som Anders Fogh sagde i 2003.

Nuvel, så må vi vælge de politikere, der vil en fremtid. Dem, der fortier, skal vide, at vi er alle i samme båd, og der er kun den ene båd.