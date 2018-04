Hver tredje elev i en af landets skolepatruljer har oplevet at blive skældt ud eller har fået fingeren af en bilist eller cyklist. Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring vil lave en kampagne, som skal afhjælpe problemet.

Når skolepatruljer skal hjælpe de mindste skolebørn sikkert over vejen, når de skal til og fra skole, sker det ikke kun fredeligt og uden konflikter. Men det er ikke børnene internt, som bliver uvenner. Det er de voksne bilister og cyklister, som overfuser skolepatruljerne.

En undersøgelse som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring viser, at hver tredje elev i en af landets skolepatruljer i løbet af 2017 har oplevet at blive råbt ad eller skældt ud af en voksen.

“ Der kom en bil med høj fart, som bremsede hårdt op lige foran mig. Bilisten råber, at jeg skal flytte mig og giver mig fingeren. - En elev, som har været med i undersøgelsen.

- Det er langt ude, at nogle voksne ikke kan styre sig og vise skolepatruljerne den respekt, som de fortjener, forklarer Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik.

Undersøgelsen er lavet blandt knap 1000 skolepatruljeelever landet over. Og den viser også, at et klart flertal af eleverne synes, at det er en vigtig opgave at skulle hjælpe de mindste skolebørn sikkert over vejen.

- Eleverne yder en frivillig indsats. Og det virker meget voldsomt på et barn at blive råbt ad af en voksen, fordi en bilist ikke kan vente de få sekunder, det tager at hjælpe skolens mindste over vejen, siger Karina Petersen.