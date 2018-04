Svendborg: Det er ikke hver dag, man kan opleve en ægte omgang spansk flamencomusik på de her svendborgensiske kanter. Men tirsdag 3. april kan man. På Arne B.

Her spiller den spanske flamencosanger Yolanda Almodovar og hendes fire spaniere høje band fra klokken 20 for alle, der har lyst til at blive hensat til varmere vinde og sigøjnernes kærlighed og smerte.

Trænger man samtidig til at slippe for at lave aftensmad, kan Arne B også levere det. Denne dag er menuen ikke paella, men kikærtepande med kyllingefilet og salat og ost og kiks til dessert. Det koster 110 kroner, bliver serveret klokken 18.30 og skal forudbestilles.

Koncerten er arrangeret af Folk for Folk. (jurb)