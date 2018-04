Rusland forsøger at destabilisere Afghanistan ved at støtte Taliban, siger flere amerikanske embedsmænd.

General John Nicholson, der leder de amerikanske styrker i Afghanistan, siger, at russerne er involveret i aktiviteter, som omfatter våbenleveringer til Taliban.

- Vi ved, at russerne er involveret. Det siger han i en kommentar til amerikanske beskyldninger om, at Rusland forsøger at destabilisere Afghanistan ved at støtte Taliban.

Højtstående amerikanske embedsmænd har igennem adskillige måneder sagt, at Rusland forsyner den militante gruppe med våben.

Rusland og Taliban er historiske fjender, og de afviser beskyldningerne, som kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Vesten og Rusland er blevet forværret.

I et BBC interview siger Nicholson, at russiske våben smugles over til Taliban fra Tadsjikistan.

Han beskylder samtidig Rusland for at overdrive antallet af medlemmer af Islamisk Stat i Afghanistan i et forsøg på at legitimere Talibans handlinger.

- Vi har fået indsamlede våben bragt til hovedkvarteret af afghanske ledere. De siger, at det var våben, som russerne havde givet til Taliban, siger han.

Medlemmer af det afghanske politi og det afghanske militær siger til BBC, at det russiske militære udstyr også omfatter natkikkerter og tunge maskinpistoler samt mindre våben.

Amerikanske embedsmænd har i over et år beskyldt Rusland for at støtte Taliban. Tilbage i december 2016 kritiserede general Nicholson Rusland og Iran for at etablere bånd til Taliban og legitimere gruppen.

Men både i Washington og Nato er der mange embedsmænd og regeringskilder, som er mere tilbageholdende. De siger, at der ikke foreligger klare beviser for påstandene.

De afghanske myndigheder har også fremsat selvmodsigende forklaringer.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har tilkendegivet, at han er parat til at anerkende Taliban som en legitim politisk gruppe. Han opfordrer bevægelsen til at gå ind i fredsforhandlinger for at "redde landet".

Ghani siger, at en anerkendelse af oprørsbevægelsen forudsætter, at Taliban anerkender Afghanistans regering. Men han understreger, at han ønsker fredsforhandlinger uden forhåndsbetingelser.

Ifølge FN er op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.