Inden har både Det Kongelige Teater Balletskolen Odense, Tumle og Frida fra Kulturmaskinen samt den 16-årige pianist Vivi Nguyen været på scenen for at optræde med forskellige klassiske kunstformer, som H.C. Andersen ville sætte pris på. Men som de færreste børn i salen bliver synderligt begejstrede for.

Onkel Reje spiller flere af sine mest berømte sange. Blandt andet hyldesten til mormødre. Den ligefremme sang "Mormor" med uforglemmelige vers som: "Jeg kilder hende på maven, til hun slår en kæmpe skid, for mormor hun prutter, når hun bruger energi".

- Ved I godt, hvordan en mormor ser ud, spørger Onkel Reje, inden sangen begynder.

- Det er en dame med lange tasker, konstaterer han knastørt.

Jeg er ved at falde ned af min stol af grin. Min datter på otte år prikker til mig og siger, at hendes mormor ikke har en eneste lang taske.

Lidt mere finkulturelt bliver det, da Det Kongelige Teater Balletskolen Odense står for eftermiddagens højdepunkt med dansen "Kærligheden". Hvor de mindste elever springer op i skødet på og klamrer sig til de ældre elever, som danser ubesværet rundt. En enkelt men yderst rørende detalje.

- Ja, det gav fugt i øjnene, konstaterer Onkel Reje, inden han slutter festen med sin berømte og berygtede anti-badesang samt en fødselsdagssang for "HC", hvor der bliver spillet både el-guitar, sav og klaver.

Få minutter efter er Onkel Rejes stemme helt anderledes, da Martin Geertsen alias Onkel Reje sætter ord på, hvordan showet forløb.

- Jeg synes, det gik vildt godt. Odense fik vist, hvad den kan byde på, når det er allerbedst. De lokale aktører har virkelig højt niveau, siger Martin Geertsen.

Han kalder fødselsdagsfestens indslag for en buket af følelser.

- Der var vidt forskellige oplevelser i kraft af eksempelvis unge Vivis temperamentsfulde klaverspil og balletskolens fine kærlighedsdans. Jeg kan ikke fremhæve noget frem for andet, så jeg vil hellere konkludere, at det er fantastisk at opleve børn som kulturskabere. Ikke mindst inden for nogle af de klassiske dyder som violinspil, klaver og ballet. Jeg har lavet Cirkus Summarum, hvor det ofte er streetdans eller hiphop, der præsenteres. Denne fødselsdagsfest var præget af mere poesi og klassiske dyder. Det diametralt modsatte af det Onkel Reje står for. De to modsætninger fungerede sammen, og jeg har allerede sagt, at de bare kan ringe i 2019, siger Martin Geertsen, inden glimmerjakken og sørøverhatten pilles af.