To straffespark gav FC Sydvest 05 Tønder uafgjort. Men med 12 kampe tilbage har Middelfart stadig chancen for at nå op.

Fodbold: Middelfart Boldklub skal vist i ugens løb arbejde videre med det vitale kapitel, der handler om, hvordan man forbereder sig bedst muligt på modstanderens dødbolde - og ikke mindst undgår at give modstanderne dem på farlige steder.

Og endnu bedre: Undgår at give straffespark væk.

Middelfart har i de sidste tre kampe afgivet det, som ofte kaldes "dumme" point. Denne gang spillede Middelfart 2-2 ude mod FC Sydvest 05 Tønder i 2. divisions oprykingsspil.

- Naturligvis har vi en lidt ærgerlig fornemmelse, fordi vi føler, at vi netop i dag havde gode chancer for at hale ind på toppen. Vi fik uafgjort i Jammerbugt, fordi de scorede på to dødbolde til sidst, og vi spillede 0-0 hjemme mod Skovshoved, og så spiller vi uafgjort i dag. Eksempelvis fire point mere i de tre kampe havde gjort meget, sagde sportschef Søren Godskesen efter kampen - og nu hører det med, at Godskesen efter 1. april er blevet direktør, så han nu har det mere overordnede ansvar.

Men netop cheftræner Jan Vingaard er kendt som været yderst stærk i fodboldfaglighedens detaljer, så der bør være mulighed for at rette op på den nævnte manko på et hold, som i øvrigt har markante kvaliteter.

FC Sydvest var foran to gange, men hver gang fik den tidligere Kolding-angriber Søren Andreasen udlignet.

- Nu ser jeg FC Sydvests andet straffespark på video her ved hjemkomsten, og dér må jeg bare sig, at deres angriber får lov til at løbe meget langt uden at han bliver forsøgt stoppet. At han så selv laver et stort frispark, inden der begås straffespark, er en anden sag, sagde Godskesen.

Middelfart har efter fire runder i forårets oprykningsslutspil seks point op til Næstved og Marienlyst på den delte andenplads. Der er som bekendt to billetter til 1. division, og Hvidovre må nu regnes som klar favorit til den ene.

Middelfart får på lørdag klokken 14.00 besøg af Ringkøbing. Og med 12 kampe er der stadig masser af muligheder for Middelfart. Der endda møder andre tophold i to kampe.

- Det er klart, at vi med vores udmeldinger er med til at sætte os selv under pres, men det står vi ved, sagde Godskesen om den målsætning, som også må være den eneste logiske i et oprykningsslutspil.

Middelfarts offensivspiller Malthe Jürgensen måtte udgå i pausen med en knæskade, som Godskesen ikke kendte omfanget af.