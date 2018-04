DØDSFALD

Skipper Kristian Lund, Præstevænget 25, Svendborg, døde påskedag, 77 år.

Med Kristians Lunds afmønstring har Sejlskibsdanmark mistet en af sine kendeste og mest erfarne skippere. Kristian Lund var initiativtager til kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige sejlskibe og han har mere end et dusin gange taget mod pokalen ved finalefesten i Svendborg.

For Kristian Lund blev livsgerningen skonnerten Aron. I hele 50 år nåede Svendborg-skipperen at stå ved rattet på den Marstal-byggede skonnert fra 1906.

Kristian Lund satte sig i de senere år som mål, at han ville gå i land, når han rundede det enestående jubilæum i år. Eller som Kristian Lund ofte udtrykte det:

- Jeg stopper, når jeg har set to bølger, der er ens ...

Aron er i både Danmark og Nordtyskland kendt som en af de mest velpassede skonnerter i sin branche. Standarden om bord er høj, og ambitionen for Kristian Lund var gennem alle årene at ramme det oprindelige så tæt på som praktisk muligt.

Kristian Lund købte Aron som et nedrigget motorfartøj i Rudkøbing i 1968, og det er hans fortjeneste, at skonnerten i dag fremstår som en af den danske sejlskibsflådes flotteste repræsentanter. Kristian Lunds arbejde med at bevare Aron autentisk og som sejlende brugsskib er talrige gange påskønnet af kolleger og publikum i havnene samt mere formelt af Skibsbevaringsfonden.

Kristian Lund var en højt respekteret pioner i sin branche. Han var blandt de første herhjemme, der så mulighederne i at medtage betalende gæster og give dem en autentisk sejlskibs-oplevelse som aktive om bord. På Aron ovenikøbet tilsat fru Anettes gode gerninger i kabyssen. Kundekredsen fra overvejende Tyskland var trofast og talte i mange tilfælde flere generationer. Markedsføringen var simpel og effektiv i form af et julekort fra skipper.

Kristian Lunds indsats for Aron er for eftertiden flot fastholdt i Anders Dyrlovs og Chroma Films video "Et år med Aron - et liv med skipperen" fra 2014. Videoen følger Kristian Lund og gode hjælperes forårsoprigning på Ring-Andersen i Svendborg, sommersejladserne med ikke mindst Fyn Rundt og slutter med efterårets afrigning. Undervejs udtrykker flere sejlskippere deres respekt og beundrring for Kristian Lund både som skipperkollega og som Fyn Rundt-konkurrent.

Kristian Lund stammede fra Rømø og har sejlet siden han var 15 år. Han kom i 1959 til Svendborg for at uddanne sig på navigationsskolen og var i en halv snes år instruktør i Søværnets Frømandskorps.

Kristian Lund sad i bestyrelsen for Svendborgs Prinds Valdemars Forening og var gennem en årrække næstformand for foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.

Kristian Lund, der døde af en cancer-sygdom, efterlader sig sin hustru, Anette Hansen.

Bisættelsen finder sted fra Sankt Jørgens Kirke i Svendborg på fredag kl. 12.