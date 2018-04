Linjedommer Christian Brixen havde med stor nænsomhed i parforholdet parkeret sin medrejsende kæreste i presserummet, hvor hun sad og lavede, hvad Sport Fyn vurderer som lektier. Hun forlod heller ikke sin computer i pausen.

Rasmus Festersen ankom i civilt med sin lille datter. Festersen slås stadig med en sene under foden.

OB's anfører Kenneth Emil Petersen markerede sig før kampen på Twitter med en af de ældste travere i Ådalen. Fodboldkommentatoren Morten Bruun såede tvivl om, hvorvidt OB stadig er en storklub og til det svarede Kenneth Emil på twitter: "I så fald er vi den storklub i hele verden med de mest elendige forhold. Mvh KEP, som sidder på en plads i omklædningsrummet, hvor det drypper fra taget, når det regner". Overfor bold.dk uddybede han: "Vores omklædningsrum ligner jo næsten et museum. Så gammelt er det. Det drypper fra loftet. I gangen lugter det også af kloak..."

Klublegenderne Allan Hansen og Leon Hansen var kaldt frem før kampen for at vurdere situationen. Begge har de været topscorere for OB's bedste hold. Leon Hansen var det, da OB en halvsæson for over 27 år siden var nede at vende i kvalifikationsligaen, hvor B1909 vandt 2-0 over OB med "de rødes" klubmæcen Kurt Behrens på efterfølgende besøg i det "stribede"omklædningsrum til stor irritation for Lars Høgh og co.

Odense HC's bestyrelsesformand Jørn Bonnesen ankom til stadion med det store smil på efter sit holds klare afvisning af Viborgs håndboldkvinder dagen før i DM-slutspillet.

Lasse Vibe var med for Sønderjyske, da OB senest i 2012 vandt hjemme over gæsterne. Dengang med 5-0. Mohammed Diarra og Cédric N'Koum sad på bænken med lange dyre kontrakter i baglommerne og var scoutet til det helt store gennembrud af Poul Hansens håndganger Erik Larsen. Det lader vente på sig. Men "Sønderbanket" skrev Stiftstidende på forsiden.