- Vi spillede en fin første halvleg, hvor vi fik spillet Hillerød, som vi gerne ville. De ville gerne spille bolden op nede bagfra, men vi holdt dem stort set fra chancer i første halvleg, hvor vi selv havde to-tre store chancer for at lukke kampen, sagde Kristoffer Johannsen.

Hjemmeholdet sad på kampen i første halvleg, hvor Hillerøds boldspillere fik lov til at kombinere på de dele af banen, hvor det ikke blev farligt. I Næsbys felt fik de orangeklædte nordsjællændere ikke lov til at boltre sig før pausen.

- Vi har fået en ny træner med nye ideer, og så er der kommet et par nye spillere til. Vi har et spændende hold, og vi står godt på banen. Vi har en god organisation, og vi har fået en del meter i benene, sagde en af de rutinerede Næsby-spillere, Kasper Høst, der stak sin velkendte målnæse frem i kampens start.

Fodbold: På en smuk anden påskedag, hvor solens lune stråler smeltede påskens hvide vinterdragt, fløjtede hver fugl med sit kønne næb over Stærehusvej. Krager og skovskader skræppede lystigt i træerne i Kirkendrup, mens Næsby Boldklub fortsatte de fine takter på kunstgræsbanen. Med en sejr på 2-1 over forårets hold, Hillerød, der havde hentet syv point i de første tre kampe, er Næsby kommet endnu et par pinde tættere på overlevelse.

I anden halvleg kom Næsby også bedst fra start, og efter et kvarter hægtede Hillerøds Jackie Rasmussen Næsbys Daniel Jensen i toppen af feltet. Hillerød appellerede for, at det var uden for feltet, men dommer Martin Outzen pegede på pletten.

Martin Lund omsatte sikkert straffesparket til scoring.

Med føringen på 2-0 trak Næsby sig tilbage og lod Hillerød styre resten af kampen.

Det blev til et tungt pres mod Næsbys mål den sidste halve time og flere store muligheder til gæsterne, der dog ofte skød forbi mål. Og de forsøg, der sad inden for rammen, tog målmand Jakob Fechtenburg Henriksen sig af.

Først tre minutter inde i dommerens tillægstid fik Hillerød reduceret på et hovedstød af Nicolai Geertsen, men det blev kun til yderligere et minuts tillægstid, inden sidste fløjt lød og Næsby-spillerne kunne juble over de tre point.

- Jeg er tilfreds med de første 20-25 minutter af anden halvleg, men vi blev for passive til sidst. Vi overlod initiativet til Hillerød, og det gav os problemer. Nu fik vi de tre point, men forhåbentlig kan vi lære, at vi skal blive ved med at spille fodbold og ikke overlade initiativet til de andre, sagde Kristoffer Johannsen.